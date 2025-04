A Torino sono stati chiusi al traffico diversi ponti sui fiumi Dora e Stura (mappa)

TORINO – A causa del maltempo, la Città di Torino ha deciso di chiudere diversi ponti sui fiumi che attraversano Torino, come la Dora, che ha esondato in alcuni tratti così come il Po. Sono chiusi:

il ponte Ferdinando di Savoia sulla Stura, in corrispondenza di corso Giulio Cesare

sulla Stura, in corrispondenza di corso Giulio Cesare il ponte Amedeo VIII di strada Settimo

di strada Settimo i ponti Carpanini e Bologna, tra corso IX Febbraio e via Bologna, sulla Dora

Ci sono anche deviazioni sulle linee del trasporto pubblico Gtt: “limitazioni e deviazioni su percorsi alternativi per le linee 8 – 27 – 49 – 93 del trasporto pubblico. La linea 4 è limitata in piazza Derna. La Falchera è collegata con bus da piazza Derna e transito su corso Vercelli . Settimo Torinese rimane collegata a Torino con transiti da viale Puglia – lungo Stura Lazio – viale Ivrea – corso Vercelli.”

