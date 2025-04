Maltempo Piemonte, allagata anche Brusasco, il sindaco: danni ingenti

BRUSASCO – Il maltempo che sta complendo il Piemonte continua a creare situazioni difficili e danni. A Torino ponti chiusi, a Ivrea la Dora sta per entrare in città, il comune di Monteau da Po è isolato.

Situazione difficile anche a Brusasco, che è allagata in diverse zone del paese.”La maggior parte del paese ha subito ingenti danni a causa dell’evento alluvionale ancora in corso. – dice il sindaco Giulio Bosso – Da Mogol, a via Trincavena e via Piave, alle vie Cadacorte, Sismondo e Ghiaro, molto abitazioni hanno avuto severi allagamenti.

Con la protezione civile e i vigili del fuoco stiamo cercando di raggiungere tutti e di contattare chi è isolato.

Cerchiamo di essere vicini a tutti, ma vi chiediamo di rimanere nelle vostre case. Via Garibaldi e strada Casetta Alta sono ancora chiuse per frane”.

Poi Bosso ricorda che “L’emergenza non è finita. A memoria d’uomo, nessuno ricorda una piena di pari entità rispetto a quella odierna del Rio Trincavena”.

