Chivasso bloccata dal maltempo: chiuso il ponte sul Po, la Sp 590 e diverse vie del centro

CHIVASSO – Il Comune di Chivasso ha comunicato che il ponte sul Po è stato chiuso perchè il livello del fiume ha raggiunto valori critici. Inoltre è chiusa anche la strada provinciale 590: non è percorribile né in direzione San Raffaele Cimena, né in direzione San Sebastiano da Po.

Rese impercorribili dal maltempo sono interdette al transito anche via Rigazzi e l’accesso a via Brozola. Disagi si registrano in alcune abitazioni raggiunte dall’acqua, sia nel capoluogo che in frazioni come Borghetto.

