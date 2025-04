Maltempo in Piemonte: ad Almese il Messa esonda – FOTO e VIDEO

ALMESE – La situazione del maltempo in Piemonte non accenna a migliorare. Dopo le esondazioni dei principali fiumi di canavese e biellese e la chiusura dei Murazzi, ci spostiamo in Val di Susa con preoccupanti aggiornamenti.

Il messa, affluente della Doria Riparia, è uscito dagli argini ad Almese ed Avigliana, evacuando numerosi nuclei familiari. Disagi anche a Villar Dora e Caselette.

Si sconsiglia fortemente di lasciare le proprie abitazioni e di mettersi al voltante. Seguire attentamente gli aggiornamenti forniti dalla protezione civile e dall’Arpa Piemonte

Le foto dell’esondazione del Messa

