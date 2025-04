Maltempo in Piemonte: Il Po supera la soglia di guardia. Chiusi ponti a Chieri e San Mauro – FOTO

TORINO – Non accenna a fermarsi la situazione del Maltempo in Piemonte. Dopo le esondazioni ad Almese e la chiusura dei Murazzi, il Po ha superato la soglia di guardia.

Per questo, a Chieri le autorità competenti hanno preso la decisione di chiudere la Strada Provinciale 94 e il Ponte Bailey tra San Sebastiano da Po e Verolengo.

Invece a San Mauro è stato chiuso il Ponte Vecchio in via precauzionale. Ciononostante, al momento la situazione è sotto controllo e non si riscontrano criticità.

Maltempo: le foto del Po a Chieri e San Mauro

