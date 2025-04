Federica Brignone si affida alle cure del J-Medical della Juventus

TORINO – Dopo l’intervento di riduzione della frattura di tibia e perone, procurata con una brutta caduta ai Campionati Italiani di sci alpino in val di Fassa, la 34enne valdostana Federica Brignone ha scelto il J-Medical della Juventus per iniziare la fisioterapia.

Brignone vuole già tornare ad allenarsi a ottobre, dopo gli annunciati sei mesi di stop, ma sulla sua strada potrebbe mettersi un secondo intervento, quello al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che potrebbe obbligarla a uno stop più lungo, rischiando così di non riuscire a rientrare in tempo per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

Il responso ci sarà fra un mesetto quando, al controllo a 45 giorni dalla caduta, con una TAC si saprà l’iter della guarigione della gamba.

Il centro medico all’Allianz Stadium di Torino aveva ospitato tra gli altri anche Jannik Sinner per il suo problema all’anca nel maggio 2024.

