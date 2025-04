Il Museo Egizio aprirà solo domani, 18 aprile, perchè il maltempo ha danneggiato i circuiti elettrici

TORINO – Il Museo Egizio di Torino è stato chiuso per tutta la giornata di oggi (17 aprile) e riaprirà domani, 18 aprile. La causa è la pioggia che sta colpendo da quasi un giorno intero il territorio di Torino, così come tutto il Piemonte; l’acqua ha danneggiato il cantiere installato all’interno del museo, in particolare i circuiti elettrici.

