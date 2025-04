I Negrita al Teatro Concordia di Venaria

VENARIA – Pienone per il ritorno dei Negrita in terra sabauda, al Teatro Concordia di Venaria Reale. Nuovo album e Tour “Canzoni per anni Spietati”. Dopo trent’anni di carriera brilla ancora di energia il sole dei Negrita, storica e ancora amatissima band aretina, composta da Pau, Drigo e Mac, che ha ancora una volta regalato al pubblico una serata carica di energia e passione, dimostrando ancora una volta la loro capacità di coniugare rock e introspezione.

Il concerto ha offerto un viaggio attraverso i trent’anni di carriera del gruppo, con una scaletta che ha incluso classici come “Mama Maè”, “Bambole”, “A modo mio”, “Il giorno delle verità”, “Rotolando verso sud”, “Ho imparato a sognare” e “Gioia infinita”. Accanto a questi, i Negrita hanno presentato i brani del nuovo album “Canzoni per Anni Spietati”, uscito il 28 marzo 2025, un lavoro che segna un ritorno potente e necessario per la band, affrontando temi attuali con autenticità e libertà di pensiero.

Come sempre insieme a loro musicisti di talento come Giacomo Rossetti al basso, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria, che hanno contribuito a creare un sound solido e coinvolgente. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, dimostrando un affetto incondizionato per una band che continua a essere una certezza nel panorama musicale italiano.

Come sempre un’esperienza emozionante, capace di unire diverse generazioni attraverso la musica e l’impegno di una band che, dopo trent’anni, continua a parlare al cuore del suo pubblico. Il loro tour prosegue con Brescia, Padova, Rovereto e Nonantola. Non perdeteli!

Foto e report Paolo Pavan/QP.

