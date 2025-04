Nasce un cucciolo di bradipo a ZOOM Torino – VIDEO

CUMIANA – Un nuovo e tenerissimo abitante ha fatto il suo ingresso al Bioparco ZOOM di Torino: è nato il primo cucciolo di bradipo della coppia recentemente arrivata dal Parco Natura Viva. Un evento emozionante che segna un traguardo importante per la conservazione delle specie esotiche e la tutela della biodiversità.

La nascita è avvenuta nell’habitat tropicale Oasi delle Farfalle, uno spazio di 300 mq inaugurato nel 2024 che riproduce una foresta pluviale, ospitando anche farfalle tropicali, camaleonti pantera e insetti stecco. Qui, la giovane coppia di bradipi — un maschio di 9 anni e una femmina di 3 — vive in un’area progettata per rispettare i loro comportamenti naturali, tra corde, tronchi e vegetazione rigogliosa.

Il piccolo è nato dopo circa 280 giorni di gestazione, in un parto spettacolare: la madre ha dato alla luce il cucciolo restando appesa a testa in giù, proprio come accade in natura. Il neonato rimarrà aggrappato alla mamma per le prossime settimane, iniziando poi a esplorare l’ambiente circostante.

Il bradipo, simbolo di lentezza e resilienza, diventa così ambasciatore di un messaggio fondamentale: proteggere le foreste pluviali, sempre più minacciate dalla deforestazione. Ad oggi, sono solo tre i bioparchi italiani che ospitano questa affascinante specie, con appena sette esemplari sul territorio nazionale.

IL VIDEO DELLA NASCITA DEL NUOVO BRADIPO DI ZOOM TORINO

