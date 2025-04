Le scuole superiori di Torino sono pronte alla IV edizione di SchoolVision

TORINO – È tutto pronto per la finalissima della quarta edizione di SchoolVision, il primo song contest ufficiale dedicato ai talenti musicali delle scuole superiori di Torino e provincia. L’evento, nato nel 2022 da un’idea di due studenti, Giulio Rigazio e Beatrice Periolo, culminerà il 10 maggio con la serata di premiazione al PalaRuffini, trasformato per l’occasione in un vero palcoscenico da grande show televisivo.

Coinvolgendo 48 scuole e circa 450 studenti musicisti, il progetto – esportato quest’anno anche a Milano e Genova – ha saputo imporsi come un’esperienza unica di formazione e spettacolo per la Gen Z. Durante la serata finale, a partire dalle 20.30, le 15 delegazioni scolastiche arrivate in finale si sfideranno sul palco per rappresentare il proprio istituto attraverso la musica, il canto e, novità di quest’anno, anche la danza.

Un evento tra musica e spettacolo

Sul palco, a condurre la serata, ci sarà Gabriele Vagnato, comico e content creator tra i più seguiti in Italia (1,2 milioni di follower), noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Viva Rai2! e per i suoi recenti impegni televisivi e su Prime Video. In attesa dell’annuncio dell’ospite musicale speciale della serata – lo scorso anno fu la cantautrice CLARA – l’organizzazione promette uno spettacolo coinvolgente, grazie anche alla presenza di un corpo di ballo professionista proveniente dai tour dei principali musical teatrali italiani.

Le performance in gara, molte delle quali con brani inediti, affronteranno tematiche care alla generazione Z: empowerment femminile, disturbi alimentari, prime esperienze amorose, identità, inclusività e denuncia della violenza, dal femminicidio alla guerra.

Giuria e votazioni

A decretare la scuola vincitrice sarà una giuria tecnica composta dal cantautore e youtuber Andrea Cerrato, dall’imprenditrice culturale Annarita Masullo (co-fondatrice di The Goodness Factory) e dal producer Duffy, collaboratore di Leon Faun. La valutazione terrà conto di voce, presenza scenica, originalità e impatto emotivo delle esibizioni.

Formazione e partecipazione attiva

Oltre alla competizione, SchoolVision è anche un progetto formativo che si sviluppa durante tutto l’anno scolastico, con workshop e masterclass gratuiti destinati agli studenti delle scuole di Torino e provincia. Il contest si è affermato come un vero incubatore di talenti, capace di offrire ai giovani non solo un palco su cui esibirsi, ma anche un percorso per imparare come si costruisce un evento musicale professionale, dalla produzione alla realizzazione.

Un evento sostenuto dalla città

L’iniziativa è promossa da Gen Z Now APS, con il patrocinio della Città di Torino, il supporto di Fondazione CRT, EDISU Campus Piemonte, e la collaborazione dell’Assessorato alle politiche giovanili. Tra i media partner figura RDS NEXT, la radio della Gen Z, che seguirà l’evento sui propri canali. Importante anche il contributo degli sponsor: Banca Territori del Monviso, Spazio Concessionaria Fiat, Iren, Kaplan International (prize sponsor) e GTT (partner ufficiale).

Inoltre, dal 2025 è attivo un protocollo di intesa tra la Città di Torino, la Fondazione per la Cultura e la Città Metropolitana, che consolida e amplia la rete di collaborazioni istituzionali a supporto del progetto.

La serata si concluderà con lo SchoolVision Afterparty, che trasformerà il PalaRuffini nella discoteca più grande della città. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale: www.schoolvision.it/biglietti

