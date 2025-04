Metropolitana ferma a Torino dalle 5.30 del mattino

TORINO – La metropolitana di Torino è ferma dall’apertura di questa mattina alle 5.30 per un guasto che non è ancora stato risolto. Il problema è nato da un inconveniente durante i lavori di manutenzione notturna. Il tratto interessato è quello da Porta Nuova a Bengasi.

Sulla tratta sono in azione i bus sostitutivi che però si sono immediatamenti riempiti risultando non sufficienti. Il disservizio si sta protraendo da ore e non è al momento annunciato un orario di riapertura della tratta.

