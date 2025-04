Maltempo Piemonte, a Cocconato una frana ha distrutto la Sp18

COCCONATO – Sono ingenti i danni al territorio in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte negli scorsi giorni, in particolare per quel che riguarda l’agricoltura e la viabilità.

Tra gli altri la Sp18 è stata letteralmente spezzata da una grossa frana a Maroero, una frazione di Cocconato d’Asti. Una ventina di metri di strada sono caduti a valle. A causa della crollo è stato interrotto il collegamento diretto con Tonengo verso Chivasso. Anche perchè un altro smottamento ha causato la chiusura dell’altra via di accesso da Moransengo. I cantonieri sono al lavoro per liberare almeno questo tratto e rendere di nuovo percorribile la via.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese