Il nuovo mercato di Piazza Roma a Pinerolo premiato ad Architetture Rivelate

PINEROLO – Si è svolta il 15 aprile al Teatro Regio di Torino, la cerimonia di premiazione dell’edizione 2025 del premio Architetture Rivelate, promosso dagli Ordini degli Architetti di Torino, Aosta, Asti, Cuneo e Novara VCO. Proprio in questo contesto il progetto del Nuovo Mercato di Piazza Roma a Pinerolo ha ricevuto la Menzione Speciale Categoria “Spazi aperti, infrastrutture e paesaggio”.

A ritirare il premio erano presenti i progettisti dello studio SMNO Architetti Nicolò Orsini, Stefano Martoglio e l’Assessora alle infrastrutture del Comune di Pinerolo Giulia Proietti.

Architetture Rivelate

Architetture Rivelate è il premio di architettura biennale a base regionale per opere realizzate sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta. Un appuntamento atteso per architetti, studiosi, cittadini e appassionati del vivere urbano che ha lo scopo di offrire agli architetti un riconoscimento, segnalando pubblicamente le opere ritenute meritevoli.

All’edizione 2025 del premio hanno partecipato 68 opere distribuite in quasi tutte le province di Piemonte e Valle d’Aosta (Torino, Cuneo, Novara, Valle d’Aosta, Asti, Biella).

La giuria, presieduta da Ida Origgi, ha assegnato quattro premi – uno per categoria – e tre menzioni (due per la categoria Nuova costruzione e riuso e una per la categoria Spazi aperti, infrastrutture e paesaggio). Il progetto di Piazza Roma è stato definito “una riqualificazione urbana che restituisce centralità allo spazio del mercato, reinterpretando il paesaggio con forme che evocano le vette alpine”.

L’Amministrazione della Città di Pinerolo è orgogliosa di aver ricevuto questo premio e ringrazia i progettisti Nicolò Orsini, Stefano Martoglio, le imprese e gli uffici comunali che ne hanno seguito la realizzazione.

Nuovo mercato di Piazza Roma – Pinerolo

Il progetto rinnova uno spazio urbano esistente caratterizzato da un mercato coperto mediante demolizione e ricostruzione di tale servizio per i cittadini. Esso affronta una più ampia riqualificazione urbana dello spazio con particolare attenzione alle relazioni umane che tale luogo offre ai suoi abitanti. Il progetto si adopera per dare identità allo spazio coperto attraverso una copertura che richiama nelle sue geometrie le vette alpine. La geometria ad albero delle strutture identifica un sapiente controllo del progetto costruito che offre slancio e leggerezza alla copertura e minimo ingombro dello spazio sottostante. Il segno grafico dell’angolo acuto detta con semplicità il concetto di vetta alpina a cui si ispirano i progettisti.

