Fermato al volante a Torino con un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito

TORINO – I Carabinieri della Compagnia San Carlo hanno fermato a Torino un uomo che guidava con un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito. Per lui è scattata la denuncia, il ritiro della patente, che gli verrà revocata, e il sequestro del veicolo, che sarà confiscato.

Non è l’unico caso degli ultimi giorni. Durante i controlli infatti un trentenne è stato trovato al volante con un tasso quasi triplo rispetto al limite legale. Anche per lui denuncia e patente ritirata. Stesse conseguenze per un 24enne trovato al volante con un valore di alcol nel sangue doppio rispetto alla soglia.

Si tratta dei controlli effettuati dai carabinieri in questo weekend pasquale, eseguiti anche nelle piazze del centro. In piazza Carlo Felice un ventenne è stato sorpreso in possesso di hashish mentre si trovava nei pressi della sua vettura. Nel bagagliaio dell’auto, perquisita, aveva una mazza da baseball e un coltellino a serramanico. È stato denunciato per porto abusivo d’armi e segnalato in Prefettura come assuntore di stupefacenti.

