Il Piemonte dall’alluvione alla grandine in 48 ore

CAVOUR – Un vecchio adagio recitava “non ci sono più le mezze stagioni” ma qui ormai siamo andati decisamente oltre e possiamo dire che non ci sono più nemmeno le stagioni intere. A guardare i fenomeni atmosferici in Piemonte sembriamo essere passati dall’autunno all’estate in meno di 48 ore.

Se infatti venerdì eravamo ancora alle prese con il maltempo che ha causato una vera e propria alluvione tipicamente autunnale, oggi alcune zone della regione sono state colite da violente grandinate, fenomeno tipicamente estivo.

In particolare a Cavour la grandine ha coperto le strade come fosse neve e qualcosa di simile è accaduto anche a Valperga e in altre zone del torinese.

La foto di copertina è stata scattata a Cavour ed è stata pubblicata dal Centro Meteo Piemonte.

