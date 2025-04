Tir contromano sull’autostrada Torino-Frejus per 2 chilometri

TORINO – L’episodio risale alla serata del 14 aprile, ma è stato reso noto solo oggi. Un Tir ha imboccato contromano l’autostrada Torino-Frejus e l’autista è riuscito a percorre circa 2 chilometri prima di essere fermato dalla polizia stradale.

L’uomo è entrato allo lo svincolo di Susa Ovest, che è solo in uscita per i veicoli provenienti dalla Francia, in direzione di Bardonecchia. Fortunatamente è stato visto da alcune persone, che hanno allertato immediatamente la polizia stradale.

Il mezzo pesante è stato fermato all’interno della galleria Giaglione. L’autista è stato multato e gli è stata ritirata la patente. Si è giustificato dicendo di aver seguito le indicazioni del navigatore satellitare.

