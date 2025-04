80 anni dalla Liberazione, domenica 27 aprile apre le porte il Palazzo Civico di Torino

TORINO – In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione, Palazzo Civico di Torino sarà aperto al pubblico nella giornata di domenica 27 aprile, con visite guidate e gratuite che si svolgeranno tra le 10:00 e le 17:00. Non occorre prenotazione.

I visitatori e visitatrici potranno accedere alle sale storiche del Palazzo, che ospita l’amministrazione comunale sin dal XVII secolo. Oltre alla Sala Rossa, nella quale si svolgono le sedute dell’assemblea elettiva torinese, potranno vedere la Sala delle Congregazioni, particolarmente legata alla Liberazione di Torino.

“Proprio in quella sala Seicentesca, il 28 aprile del 1945” sottolinea la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo “si insediò la Giunta popolare nominata dal Comitato di Liberazione Nazionale, con Giovanni Roveda come sindaco. Insieme a lui, Ada Prospero Marchesini Gobetti, Renato Dulbecco e altri esponenti delle diverse tendenze dell’antifascismo torinese. Le visite a Palazzo Civico, la casa di tutti i cittadini e cittadine, daranno spazio all’illustrazione della Storia ma anche di tante piccole curiosità legate alle differenti sale auliche”.

Per info: 011.011.24012/22547 iniziative.istituzionali@comune.torino.it

