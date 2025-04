13enne cade nel Tanaro a Verduno, due elicotteri dei vigili del fuoco per recuperarlo

VERDUNO – È scattato l’allarme nel pomeriggio di oggi, martedì 22 aprile, a Verduno: un ragazzo di 13 anni è caduto nel fiume Tanaro in regione Gorei. Per le ricerche e il soccorso sono stati mobilitati due elicotteri dei vigili del fuoco, uno da Torino e uno da Varese, per permettere al personale Saf di individuare il giovane e metterlo in salvo.

Il ragazzino è parte di una comitiva di giovanissimi del braidese che ha deciso di fare due nuotate nel fiume approfittando della pausa scolastica. Dopo essere entrati in acqua, il 13enne è scomparso e i tre amici hanno dato l’allarme. Il recupero è reso difficile dalla torbidità dell’acqua, salita in questi giorni a causa delle intense piogge.

Sono in corso le operazioni di salvataggio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

