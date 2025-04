L’Ital-Pinerolo di curling è Campione del mondo juniores

PINEROLO – Un’impresa storica per il curling italiano e, ovviamente, per quello piemontese: la Nazionale Junior maschile è campione del mondo di categoria per la prima volta in assoluto dal lontano 1975, anno in cui fu disputata la prima manifestazione iridata.

Dopo una prima fase di round robin pressoché perfetta, chiusa in prima posizione, gli Azzurrini hanno travolto in semifinale la Corea del Sud 9-2 e successivamente la Norvegia nell’atto per l’oro, cogliendo una straordinaria rivincita sugli scandinavi dopo la finale persa nell’edizione 2024. Questa volta il ghiaccio casalingo di Cortina ha sorriso al Tricolore in una sfida iniziata con il piede sull’acceleratore fino al 4-0, salvo poi subire il rientro dei norvegesi che impattano (5-5) all’ottavo end. Ma il nono end si rivela infine determinante con il nuovo allungo dell’Italia fino al 9-5 che sigilla il trionfo dei nostri ragazzi.

Un successo fortemente marchiato dal talento “made in Pinerolo” di Stefano Gilli, Andrea Gilli e Francesco Vigliani (tutti tesserati MJ Academy), accompagnati sul trono mondiale dai bormiesi Stefano e Cesare Spiller.

Meno fortunata, invece, la spedizione al femminile con le nostre ragazze, sempre tesserate MJ Academy, al nono posto finale e condannate alla retrocessione nel Gruppo B iridato. Per Lucrezia Grande, Letizia Gaia Carlisano, Rachele Scalesse e Rebecca Mariani (insieme a Giada Zambelli del C.C. Dolomiti) comunque un’esperienza importante nel percorso di crescita anche in considerazione di un’età media che era la più bassa di tutto il torneo.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese