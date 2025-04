Si sperimenta il Piedibus alla Don Milani di Rivoli, per andare a scuola camminando

RIVOLI – A partire dal 28 aprile e fino al termine dell’anno scolastico, prende avvio in via sperimentale il progetto Piedibus rivolto agli alunni della scuola primaria Don Milani. Un’iniziativa promossa congiuntamente dall’Assessore all’Istruzione Lidia Zanette e dall’Assessore alla Viabilità e Mobilità Sostenibile Marco Tilelli, in collaborazione con i genitori della scuola e con il supporto degli uffici comunali di Rivoli.

Gli obiettivi del progetto Piedibus sono: modificare le abitudini delle famiglie per ridurre il numero di genitori che accompagnano i figli in auto a scuola, creare percorsi di autonomia dei ragazzi, migliorare la qualità degli spazi della scuola e del quartiere, intervenire sui comportamenti e sulle attitudini dei ragazzi, utilizzando il divertimento come chiave di accesso.

Il Piedibus è una modalità di accompagnamento a scuola a piedi, in gruppo, lungo percorsi prestabiliti e sotto la guida di adulti volontari. Un modo semplice, sicuro e divertente per promuovere nei bambini l’autonomia, l’educazione stradale, la socializzazione e una maggiore sensibilità ambientale.

La sperimentazione coinvolgerà due itinerari mattutini:

Percorso A: Piazza Bollani – Piazza San Rocco – scuola Don Milani

Percorso B: Piazzale Portici – scuola Don Milani

L’attivazione del progetto nasce da una proposta condivisa con un gruppo di genitori della scuola, che si sono resi disponibili a svolgere il ruolo di accompagnatori volontari. Le iscrizioni saranno raccolte tramite la scuola, dove si terrà anche un incontro informativo con la Dirigente scolastica e il Mobility Manager per presentare l’iniziativa a tutte le famiglie interessate.

La sperimentazione sarà monitorata dagli Uffici Istruzione e Ambiente, mentre il coordinamento operativo sarà affidato a un referente individuato tra i genitori. L’Amministrazione comunale garantirà la copertura assicurativa per gli accompagnatori, utilizzando fondi già stanziati nel bilancio dei Servizi Educativi.

“Offrire ai nostri bambini la possibilità di andare a scuola a piedi in sicurezza – dichiarano gli Assessori Zanette e Tilelli – significa investire sul loro benessere, sulla loro autonomia e sul futuro di una città più vivibile. Il Piedibus è un gesto semplice che può fare una grande differenza”.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo di Rivoli verso una mobilità più sostenibile, sicura e partecipata.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese