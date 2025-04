Torino raccontata da The Daily Telegraph e Le Figaro

TORINO – Torino si conferma protagonista del turismo culturale europeo. Dopo la pubblicazione di un entusiastico articolo sul quotidiano britannico The Daily Telegraph, tocca ora alla Francia scoprire e raccontare il capoluogo subalpino grazie a una collaborazione tra Le Figaro e Turismo Torino e Provincia. Il soggiorno della redazione francese, previsto dal 23 al 24 aprile, rientra in una più ampia strategia di relazioni media internazionali volta a valorizzare l’immagine di Torino come destinazione d’eccellenza per cultura, arte e qualità della vita.

“Accogliere importanti testate giornalistiche europee – spiega Maurizio Vitale, Presidente di Turismo Torino e Provincia – è un tassello fondamentale per stimolare la notorietà del nostro territorio. Un grazie speciale va alle guide turistiche professioniste che, con passione e competenza, rendono possibile un racconto autentico della città.”

The Daily Telegraph

Tra i primi a lasciarsi affascinare da Torino è stato il giornalista del Daily Telegraph, che ha documentato la sua esperienza nel reportage “Il rilancio del treno Parigi-Milano è un gioco da ragazzi per i viaggi”. Dopo un viaggio tra Londra, Parigi e Torino, il reporter racconta con tono divertito e meravigliato la scoperta di una città “sottovalutata”, dove si cammina dal Turin Palace Hotel a Palazzo Madama tra musei, arte, moda, cioccolato e set cinematografici. A colpire è stata anche l’atmosfera della Galleria Subalpina, dove l’incontro con l’attrice Linda Messerklinger ha reso ancora più cinematografica la visita al Museo Nazionale del Cinema, impreziosita dalla mostra dedicata a James Cameron.

Le Figaro

Dal Regno Unito alla Francia, l’interesse per Torino cresce. Il quotidiano Le Figaro, con oltre 22 milioni di utenti mensili sul proprio sito, pubblicherà il 19 maggio un articolo frutto di due intense giornate tra passato e presente, arte e gastronomia. Il giornalista francese ha dichiarato: “I francesi vedono Torino come una città industriale e meno affascinante di Milano. Vogliamo ribaltare questo pregiudizio, raccontando una Torino trendy, giovane e vivace”.

Un obiettivo condiviso anche dalle associazioni di guide turistiche, come sottolineano Micol Caramello, Presidente Federagit, e Barbara Sapino, Presidente GIA Piemonte: “Accompagnare giornalisti internazionali significa garantire un’immagine consapevole e appassionata della città, fondata su competenza e cura del dettaglio. È così che Torino si presenta al mondo, con autenticità e calore”.

