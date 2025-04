Una voragine si è aperta in strada della Verna a Torino

TORINO – Una voragine si è aperta in strada della Verna, nella periferia nord di Torino. Un buco enorme, che ha rivelato, come già accaduto in altri casi simili, una voragine sottostante ancora maggiore.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della Smat e la polizia locale, che hanno transennato l’area per evitare incidenti a pedoni o agli automobilisti.La causa potrebbe essere il cedimento di una tubatura aggravato dalla pioggia dei giorni scorsi.

