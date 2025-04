Trovato morto Arslan, il giovane caduto nel canale Quintino Sella martedì notte

NOVARA – È stato trovato intorno alle 18 di oggi, giovedì 24 aprile, il corpo senza vita di Arslan Ahmed, il giovane di 21 anni di origini pakistane che nella notte di martedì è caduto nel canale Quintino Sella. Il suo cadavere è stato ritrovato in via Molino Canelli a Sant’Agabio a Novara e trasportato via con l’ambulanza.

Lungo l’alzaia del canale Quintino Sella, nei pressi di via Molino Canelli, intorno alle 22:30 di martedì, Arslan è scivolato in acqua e, nonostante il tentativo di due suoi coetanei di salvarlo tuffandosi nel canale, del ragazzo non si sono più trovate tracce.

Le ricerche, partite nella notte hanno coinvolto i vigili del fuoco del comando provinciale di Novara, supportati dagli specialisti del Nucleo Speleo Alpino Fluviale. In seguito sono arrivati anche i sommozzatori da Torino, muniti di attrezzature speciali con telecamere subacquee, per ispezionare le sponde e le paratie della vicina centrale idroelettrica. Le ricerche sono poi riprese all’alba fino al ritrovamento del corpo nel tardo pomeriggio di oggi.

