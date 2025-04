Novara: giovane scompare in acqua durante una passeggiata notturna

NOVARA – A Novara, lungo l’alzaia del canale Quintino Sella, nei pressi di via Molino Canelli, ieri sera, intorno alle 22:30, un giovane è scivolato in acqua e, nonostante il tentativo di due suoi coetanei di salvarlo tuffandosi nel canale, del ragazzo non si sono più trovate tracce.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Novara, supportati dagli specialisti del Nucleo Speleo Alpino Fluviale. Nella notte sono arrivati anche i sommozzatori da Torino, muniti di attrezzature speciali con telecamere subacquee, per ispezionare le sponde e le paratie della vicina centrale idroelettrica.

Le ricerche sono riprese all’alba di oggi e si sono estese anche al tratto compreso tra il ponte di via dell’Abbadia e le griglie della centrale Farsà della Bicocca. Al momento, però, il corpo del disperso non è stato ancora ritrovato.

