CasArcobaleno Torino compie 10 anni: due giorni di festa aperti alla città

TORINO – Sabato 26 e domenica 27 aprile 2025 CasArcobaleno, la casa dell’inclusione a Torino, festeggia i suoi 10 anni di attività con due giorni di eventi aperti a tutte e tutti, nella sede di via Bernardino Lanino 3/A.

Nata come spazio sicuro per la comunità LGBTQIA+ e non solo, CasArcobaleno è oggi punto di riferimento per decine di associazioni che operano su diritti, attivismo e accoglienza. Un luogo di ascolto, supporto e aggregazione.

Il programma prevede interventi, attività, sportelli, cinema, momenti di festa e riflessione. “CasArcobaleno è la casa di tutt*, un presidio di accoglienza e orgoglio” – afferma Lara Vodani, presidente di Arcigay Torino.

L’ingresso è gratuito e aperto a chiunque. Non è richiesta alcuna tessera.

