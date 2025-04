Casting Tour Zecchino d’Oro 2025 a Vicolungo: la Selezione per i Solisti

VICOLUNGO – Il 4 maggio 2025, al The Style Outlets di Vicolungo (NO), si terrà una tappa del Casting Tour dello Zecchino d’Oro, dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni che desiderano diventare solisti per l’edizione 2025. L’evento, che si svolgerà dalle 10:00 alle 18:00, offrirà ai piccoli l’opportunità di esibirsi con le canzoni più amate dello Zecchino d’Oro. La partecipazione è gratuita, e per iscriversi è necessario registrarsi tramite il sito. Se le iscrizioni online sono chiuse, è comunque possibile presentarsi liberamente.

È disponibile una playlist ufficiale dei casting con le canzoni più famose dello Zecchino d’Oro, che i bambini possono utilizzare per prepararsi. I selezionati nella prima fase saranno riascoltati in una seconda selezione, che avverrà nel 2025. Il casting tour si svolgerà in tutta Italia e offre anche l’opportunità di sostenere progetti sociali tramite l’Antoniano, attraverso la campagna “Operazione Pane” che supporta mense francescane in Italia e nel mondo.

