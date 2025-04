A Borgaro Torinese visite ed esami medici gratuiti al Villaggio della Salute

GRUGLIASCO – Borgaro Torinese ospiterà la terza edizione della Giornata della Prevenzione per la tutela della salute, un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sanitaria.

In piazza della Repubblica verrà allestito il Villaggio della Salute, dove sarà possibile effettuare gratuitamente visite ed esami medici per l’intera giornata del 18 maggio, a partire dalle ore 9:30.

L’evento è promosso dalla Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Torino sezione di Borgaro-Caselle, dal Comune di Borgaro Torinese e da medici e infermieri dell’Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli periodici e della diagnosi precoce per la prevenzione di malattie e tumori.

A riguardo, nella Giornata della prevenzione del 2023 sono stati eseguiti 384 esami, saliti a 501 nell’edizione del 2024. Complessivamente, nelle due edizioni precedenti, sono stati individuati 75 casi da sottoporre ad approfondimenti diagnostici.

Per le visite gratuite dermatologiche, urologiche, spirometriche e senologiche è necessaria la prenotazione via e-mail all’indirizzo giornatadellaprevenzione@croceverde.org. L’accesso sarà invece libero per le visite cardiologiche con elettrocardiogramma, per lo screening ematico cardiovascolare e per il controllo per la prevenzione del glaucoma.

L’edizione 2025 vedrà il coinvolgimento di numerose realtà del territorio: il Lions Club Venaria Reale Host, l’Avis sezione di Borgaro, la Lilt Torino, l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, l’Associazione Nazionale Bersaglieri sezione di Borgaro Torinese e la Pro Loco cittadina.

L’apertura ufficiale del Villaggio della Salute si terrà il 18 maggio alle ore 10, alla presenza delle autorità cittadine, provinciali e regionali.

Le attività sanitarie si svolgeranno all’interno delle tende del Nucleo sanitario della Protezione Civile della Croce Verde Torino, con il supporto dei volontari e delle volontarie della sezione di Borgaro-Caselle, che cureranno la logistica, le prenotazioni, l’assistenza ai medici specialisti e le attività di informazione e formazione. Durante la giornata saranno infatti proposte anche dimostrazioni pratiche di manovre salvavita, come il massaggio cardiaco e la disostruzione delle vie aeree su adulti e bambini.

All’interno del Villaggio della Salute saranno presenti, inoltre, gli stand informativi delle associazioni coinvolte e l’autoemoteca dell’Avis di Borgaro per la raccolta sangue.

In caso di maltempo, le visite e gli esami si svolgeranno presso la sede della Croce Verde Torino sezione di Borgaro-Caselle, in via Italia 45 a Borgaro Torinese.

