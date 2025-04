Cpr di Torino, ancora un pomeriggio di proteste fuori dalla struttura

TORINO – Una nuova manifestazione si è tenuta oggi pomeriggio davanti al Cpr di corso Brunelleschi a Torino. “Indipendenza, hurriya, autonomia”: sono questi i tre termini ripetuti più volte nel pomeriggio di oggi. A intonarli, con l’ausilio di megafoni e cori, alcune decine di partecipanti al presidio, decisi a ribadire la loro opposizione alla riapertura della struttura.

Imponente la presenza delle forze dell’ordine, con polizia e carabinieri sul posto, mentre agenti della polizia municipale bloccavano l’accesso alle strade circostanti per i veicoli. Tuttavia, la situazione è rimasta sempre sotto controllo, senza mai dare segni di tensione.

I manifestanti, radunatisi nell’area verde che divide le due carreggiate di corso Brunelleschi, nei pressi della pista ciclabile, hanno ripetutamente intonato slogan contro il Cpr e parole di sostegno per le persone attualmente trattenute all’interno. Sul finale della protesta, sono stati lanciati alcuni fuochi d’artificio, accompagnati da appelli a resistere e dalla promessa di tornare ancora davanti ai cancelli del Cpr per portare la loro vicinanza. Le contestazioni si sono poi spostate anche in via Santa Maria Mazzarello, sull’altro lato della struttura.

Il Cpr di corso Brunelleschi ha riaperto lo scorso 24 marzo, dopo un periodo di chiusura di due anni per lavori di ammodernamento.

