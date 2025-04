Moto GP, Pecco Bagnaia terzo nella sprint race di Jerez

JEREZ – Pecco Bagnaia lotta e conquista il terzo posto del podio nella Sprint di Jerez, dove Marc Marquez continua la sua striscia vincente con il quinto successo consecutivo in MotoGP.

Pur non riuscendo ad interrompere il dominio dello spagnolo, Pecco si conferma protagonista: dopo una partenza difficile, perde terreno nei primi metri, scavalcato da Alex Marquez e impegnato in un acceso duello con Franco Morbidelli. Tuttavia, mostrando determinazione, Bagnaia si riprende e torna in zona podio, spingendo al massimo per riavvicinarsi ad Alex Marquez, fino a ridurre il distacco a soli cinque decimi. Tuttavia, il passo del pilota resta superiore nel finale: Marquez chiude primo eguagliando il record di vittorie consecutive nelle Sprint, mentre Alex Marquez rafforza la sua seconda posizione in classifica generale.

Dietro a Bagnaia, Morbidelli firma un’ottima quarta piazza, seguito da uno straordinario Fermin Aldeguer, quinto dopo una bella battaglia con Fabio Di Giannantonio. Ducati domina la top six piazzando tutte le sue moto davanti agli altri marchi, mentre tra gli altri costruttori si fanno notare Maverick Vinales (Ktm) settimo, Marco Bezzecchi (Aprilia) ottavo e Joan Mir (Honda) nono.

