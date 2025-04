Palazzina di Caccia di Stupinigi, domenica 4 maggio la lettura delle fiabe di La Fontaine

NICHELINO – Domenica 4 maggio, presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, è in programma, nell’ambito delle visite di FAMU – Famiglie al Museo, la lettura delle fiabe di La Fontaine.

La visita prende spunto dal Labirinto di Versailles, un labirinto nei Giardini di Versailles con gruppi di fontane e sculture ispirati alle favole di Esopo. André Le Nôtre (giardiniere anche per i Savoia) inizialmente aveva progettato, nel 1665, un labirinto disadorno, ma nel 1669 Charles Perrault consigliò a Luigi XIV di includervi all’interno trentanove fontane a ispirate a i protagonisti delle favole di Esopo. Il lavoro stimolò l’interesse del re e venne compiuto tra il 1672 ed il 1677. Getti d’acqua spuntavano dalle bocche degli animali per dare l’impressione agli stessi animali di essere parlanti. Inoltre, ogni fontana era accompagnata da un riassunto della favola. Una descrizione dettagliata del labirinto, delle favole e delle sculture viene fornita dallo stesso Perrault nel suo libro Labyrinte de Versailles, illustrato con incisioni di Sébastien Leclerc.

Così, anche nelle sale più ampie ed emblematiche della Palazzina, verranno lette le fiabe di La Fontaine, in piena sintonia con gli apparati decorativi del percorso di visita. L’evento inizierà alle ore 15:45 e proseguirà per circa 1 ora e 15 minuti. Il costo per partecipare all’attività è di 5 euro, oltre al costo del biglietto (12 euro intero; 8 euro ridotto; gratuito minori di 6 anni e possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card). La prenotazione è obbligatoria entro il venerdì precedente (info e prenotazioni: 011 6200601).

