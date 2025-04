Rivarolo, identificata la vittima dell’incendio scoppiato nella Rsa

RIVAROLO CANAVESE – È stato identificato l’uomo di 78 anni originario di Ozegna che ha perso la vita nella notte scorsa presso la comunità «Anffas La Torre» di corso Indipendenza a Rivarolo Canavese, a seguito di un incendio.

Si tratta di Piero Gaviati, residente a Ozegna in via Pralasca dal 1993 insieme alla suocera. Rimasto vedovo nel 2016, nel 2022 si era trasferito a Rivarolo. presso l’Anffas, nella sezione della storica struttura destinata all’accoglienza per emergenze abitative e sociali, con una situazione seguita dal Ciss 38.

Le circostanze dell’accaduto sono attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti, per ricostruire con esattezza i fatti. Secondo una prima ricostruzione, Piero Gaviati sarebbe deceduto a causa delle fiamme che lo hanno avvolto nell’alloggio. L’incendio potrebbe essere stato provocato da un mozzicone di sigaretta non spento correttamente.

L’allarme è stato dato intorno alle 4 del mattino da altri ospiti della stessa ala della struttura, che si precisa essere distinta dal centro diurno e dalle altre attività di supporto alle persone con disabilità gestite dall’Anffas. I vigili del fuoco di Rivarolo e Ivrea sono intervenuti per spegnere le fiamme, ma purtroppo per il 78enne non è stato possibile salvarlo. Sull’accaduto stanno conducendo accertamenti i carabinieri di Rivarolo Canavese.

