Torino, brutto incidente stradale: gravissimo un motociclista

TORINO – Nel tardo pomeriggio di ieri, un motociclista è rimasto gravemente ferito a seguito di un brutto incidente avvenuto in via Bologna, all’incrocio con via Pacini, a Torino.

Per cause ancora da accertare, il motociclista, a bordo di una Suzuki, si è scontrato con un’automobile, una Seat Leon. Il centauro, di 37 anni, è parso da subito in gravissime condizioni: trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco, è stato prima operato e poi trasferito in rianimazione. La prognosi è riservata.

Intanto, la polizia locale indaga per far luce sulle cause e le dinamiche dell’incidente.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese