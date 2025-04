Calcio, Serie A: al Maradona Napoli – Torino si chiude 2 a 0, doppietta di McTominay

NAPOLI – Una partita in discesa per il Napoli che al Maradona vince contro il Toro di Vanoli per 2 a 0.

La partita

Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio 2-0 grazie a una doppietta dello scozzese Scott McTominay. Gara sbloccata al 7′ con un bel taglio in area e zampata imprendibile per il portiere. Replica con un gol quasi identico al 41′ e permette al Napoli di andare all’intervallo avanti di due reti. La ripresa non basta al Toro per ribaltare il risultato.

Grazie ai tre punti conquistati questa sera, con 74 punti il Napoli è in testa al campionato di serie A con tre punti di vantaggio sull’Inter quando mancano quattro giornate al termine.

