Calcio Serie A: Juventus – Monza finisce 2 a 0, si apre la chance Champions

TORINO – Sfida importante all’Allianz Stadium per i bianconeri che contro il Monza, ultima in classifica, erano a caccia di punti importanti.

E, come da pronostico, la Juventus ha battuto il Monza, per 2 a 0, tornando momentaneamente al quarto posto in classifica che le varrebbe la qualificazione alla Champions League.

La squadra di Tudor archivia la pratica già nel primo tempo con le reti di Nico Gonzalez (11′) e Kolo Muani al 33′ su assist di Thuram. Espulsione di Yildiz nel recupero della prima frazione di gioco. Nella ripresa gli ospiti, però, non sono andati oltre la buona volontà che ha consentito alla Juve di difendersi con ordine e portare a casa la vittoria.

