PIEMONTE – È stato un altro fine settimana drammatico sulle strade del Piemonte: quattro motociclisti hanno perso la vita tra sabato 21 e domenica 22 giugno, portando a dieci il tragico bilancio dei centauri deceduti nel solo mese di giugno 2025.

Il primo incidente mortale è avvenuto nella notte tra sabato e domenica al confine tra Arignano e Riva di Chieri, nel Torinese, dove ha perso la vita Marco Torta, 24 anni. Il giovane avrebbe perso il controllo della moto finendo fuori strada: ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Quasi contemporaneamente, a Carrù (Cuneo), ha perso la vita Gilberto Calleri, 55 anni, conosciuto per essere rallista ed ex organizzatore del Rally di Alba. Il sinistro si è verificato nei pressi del cimitero del paese. Anche in questo caso, l’impatto è stato fatale.

Domenica pomeriggio si è registrato un altro tragico episodio sulla Strada Provinciale 460, a Ceresole Reale, dove un uomo di 55 anni di Cambiano è morto schiantandosi contro l’ingresso di una galleria. Con lui viaggiava un’altra persona, ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale, in prognosi riservata.

Infine, a Ormea, nel Cuneese, un uomo di 44 anni originario di Albenga ha perso la vita lungo la Statale 28 del Colle di Nava. Anche in questo caso, il motociclista è finito fuori strada per cause ancora in fase di accertamento.

Con questi quattro nuovi decessi, le vittime in incidenti motociclistici salgono a 10 nel solo mese di giugno, uno dei più neri degli ultimi anni per le due ruote in Piemonte.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei vari incidenti, ma il dato allarmante solleva ancora una volta il tema della sicurezza stradale, soprattutto nei mesi estivi, quando il traffico di motociclisti aumenta sensibilmente.

Invitiamo i lettori a guidare con prudenza e a moderare la velocità, nel rispetto di sè e degli utenti più deboli della strada.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese