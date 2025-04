MotoGP a Jerez: Bagnaia chiude terzo, podio amaro per il campione

JEREZ – Francesco Bagnaia conquista il terzo gradino del podio nel Gran Premio di Jerez de la Frontera, in una gara intensa che ha visto il successo di Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini.

Dopo una partenza aggressiva, “Pecco” ha lottato per tenere il passo dei primi, ma ha dovuto arrendersi al ritmo di Fabio Quartararo, che con la Yamaha ha tagliato il traguardo davanti a lui, in seconda posizione.

Nonostante il podio, il risultato lascia un sapore agrodolce al campione in carica della Ducati ufficiale, chiamato a ritrovare presto la vittoria per mantenere vivo l’obiettivo del titolo. Giornata difficile anche per Marc Marquez, caduto nelle fasi iniziali e poi risalito fino al dodicesimo posto.

