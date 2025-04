Si indaga sull’auto esplosa in via Sineo a Torino: palazzo evacuato e cinque macchine distrutte

TORINO – Cinque automobili distrutte, un palazzo evacuato e – per fortuna – nessun ferito. Questo il bilancio di ciò che è accaduto questa mattina in via Sineo, a Torino.

Qui, come vi avevamo riportato, un’auto ha preso fuoco ed è esplosa. Intorno alle 9,45 i residenti della zona hanno sentito suonare un clacson per alcuni minuti e poi un boato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque squadre e un’autoscala. Per evitare conseguenze più tragiche e permettere le operazioni di spegnimento, lo stabile è stato evacuato e le fiamme domante. Cinque le vetture che hanno preso fuoco e che sono rimaste totalmente distrutte; rimasta danneggiata anche la facciata del palazzo.

A indagare su quanto accaduto è la polizia locale; tra le ipotesi forse il gesto di un piromane, ma nessuna pista è esclusa.

