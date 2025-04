Ubriachi molesti, droga e violazione del Daspo Willy: cinque persone segnalate a Novi Ligure

NOVI LIGURE – Durante i controlli mirati da parte dei carabinieri in occasione del lungo ponte delle festività, particolare attenzione è stata rivolta ai locali pubblici, dove i militari dell’Arma hanno sorpreso e segnalato due ubriachi molesti, per i quali è scattata anche la sanzione pecuniaria.

Uno straniero, non in regola con i documenti di soggiorno, è stato invece sanzionato per la permanenza irregolare sul territorio nazionale.

Nella notte della movida, sono stati segnalati anche un sottoposto al “Daspo Willy”, che in violazione al divieto di frequentazione locali pubblici in determinati orari è stato trovato all’interno di un bar, e alla Prefettura un assuntore di hashish, sorpreso nei pressi di un locale del centro.

