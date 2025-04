Esplode un’auto parcheggiata in Vanchiglia, a Torino

TORINO – Un’auto ha preso fuoco ed è esplosa questa mattina (27 aprile) a Torino, in via Sineo, nel quartiere Vanchiglia. Intorno alle 9,45 i residenti della zona hanno sentito suonare un clacson per alcuni minuti e poi un boato. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, non è ancora chiaro se ci siano feriti e quale sia stata la causa dell’esplosione.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese