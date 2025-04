Sul Colle Sesia un aereo da turismo sfreccia tra gli scialpinisti – VIDEO

TORINO – Una tragedia sfiorata quella avvenuta ieri sul Monte Rosa e immortalata in un video dall’alpinista piemontese Luca Calzone.

Sono circa le 11:52 del 26 aprile sul Colle Sesia, 4.230 metri di quota, quando un aereo da turismo, un Piper Pa18 parte della flotta di un aeroclub svizzero, atterra sul ghiacciaio in mezzo a decine di scialpinisti, sfiorando le cordate impegnate nella salita verso la Capanna Margherita, a 4.559 metri. Dopo il passaggio sul Colle Sesia il suo atterraggio finale risulta nella zona di Ginevra poco prima delle 16.

Tra l’altro, erano molti gli alpinisti presenti per via del Trofeo Mezzalama, prestigiosa maratona dei ghiacciai, in corso sul versante valdostano del massiccio, tra Breuil-Cervinia e Gressoney-La-Trinité.

Sono stato testimone di una mancata tragedia. Spero che l’autorità svizzera competente sul volo possa intervenire. Sono a disposizione delle autorità italiane, svizzere, dell’Enac o degli organizzatori del Trofeo Mezzalama.

Scrive Calzone sui social.

