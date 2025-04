Biella, comprano merce pagando con banconote false da 50 euro: denunciati

BIELLA – Su segnalazione dei commercianti, che hanno trovato tra i loro incassi banconote da 50 euro false, i carabinieri della della compagnia di Biella hanno fatto partire le loro indagini. I militari hanno identificato due uomini con precedenti penali che nel complesso avevano speso 5 banconote da 50 euro per l’acquisto di merce varia.

I due uomini sono stati denunciati per spendita di monete falsificate ricevute in buona fede secondo l’articolo 457 del Codice Penale che punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

