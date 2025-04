Lavori in corso Unione Sovietica a Torino: deviata la linea 4, da quando

TORINO – Proseguono i lavori di rinnovo dei binari in corso Unione Sovietica.

Questa nuova fase prevede il ripristino della sede tranviaria e delle fermate di corso Unione Sovietica, nel tratto compreso tra piazza San Gabriele da Gorizia e corso Tazzoli, e il rinnovo dei binari della rotatoria del Drosso.

A seguito di questi lavori, a partire da lunedì 5 maggio 2025 fino a nuove comunicazioni la linea 4 tram sarà in servizio da Falchera a piazzale Caio Mario. Nel tratto piazzale Caio Mario e corso Tazzoli i tram percorreranno corso Agnelli anziché corso Unione Sovietica.

Sul tratto strada del Drosso – piazzale Caio Mario saranno in servizio i bus sostitutivi della linea 4N.

Dalla stessa data, invece, la linea 10, solo in direzione piazza Statuto, percorrerà corso Unione Sovietica anziché corso Agnelli nel tratto compreso tra piazzale Caio Mario e corso Tazzoli.

In particolare

Linea 4 TRAM.

Direzione strada Drosso: da corso Unione Sovietica deviata in corso Tazzoli, corso Agnelli, piazzale Caio Mario, dove è limitata e effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 3373 – “Caio Mario”(normalmente fermata di transito della linea 4, a lato del chiosco).

Direzione via delle Querce (Falchera): dal capolinea provvisorio presso la fermata n. 3373 di piazzale Caio Mario prosegue per corso Agnelli, corso Tazzoli, corso Unione Sovietica, percorso normale. Sarà istituita una fermata provvisoria in corso Unione Sovietica dopo corso Tazzoli.

Linea 4N (servizio bus sostitutivo).

Direzione strada del Drosso: dal capolinea in piazzale Caio Mario (area terminal GTT) presso la fermata – “Caio Mario Cap.” (a lato del chiosco bar) prosegue per la bretella di collegamento tra corso Agnelli e corso Unione Sovietica, corso Unione Sovietica, inversione di marcia alla rotatoria all’altezza di strada del Drosso, quindi riprende corso Unione Sovietica dove effettua capolinea dopo strada Castello di Mirafiori presso la fermata – “Castello di Mirafiori” .

Direzione piazzale Caio Mario: dal capolinea presso la fermata n. 1073 – “Castello di Mirafiori” prosegue per corso Unione Sovietica, piazzale Caio Mario, corso Agnelli, terminal GTT di piazzale Caio Mario dove effettua capolinea presso la fermata n. 149 – “Caio Mario Cap.” (lato chiosco bar).

Linea 10.

Solo in direzione piazza Statuto: in piazzale Caio Mario si instrada nel binario di destra (lato corso Unione Sovietica fronte via Nichelino) e, dopo avere effettuato la fermata n. 805 – “Caio Mario”, prosegue per corso Unione Sovietica, corso Tazzoli, corso Agnelli, percorso normale.

Linea 10 Festiva.

Direzione piazzale Caio Mario: in piazzale Caio Mario si instrada nel binario di destra e, dopo avere effettuato la fermata prosegue per piazzale Caio Mario ed effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 805 – “Caio Mario”.

Direzione piazza Statuto:dal capolinea provvisorio di piazzale Caio Mario prosegue per corso Unione Sovietica, corso Tazzoli, corso Agnelli, percorso normale.

