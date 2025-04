A Torino, Le Gru inaugura il tour italiano del One Piece Action Game

TORINO – Da sabato 3 a domenica 11 maggio, Le Gru ospiterà la prima imperdibile tappa del tour italiano del ONE PIECE Action Game, l’esperienza immersiva ufficiale ispirata all’iconica saga giapponese creata da Eiichirō Oda, diventata negli anni un fenomeno globale.

Dopo aver incantato milioni di fan in Francia con 13 tappe di successo nei centri del gruppo Klépierre, l’evento – realizzato da THEKOM con licenza ufficiale TOEI ANIMATION – arriva per la prima volta in Italia e inaugura il suo viaggio proprio da Le Gru, regalando ai visitatori un’occasione unica per vivere le emozioni dell’universo di ONE PIECE.

Per nove giorni, l’area eventi esterna coperta al primo Piano di Le Gru si trasformerà in un vero concept deck: quattro aree tematiche ispirate ai celebri personaggi Nami, Usopp, Zoro e Sanji accoglieranno grandi e piccoli in sfide interattive pensate per stimolare gioco, avventura e fantasia. L’attività sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00 e nei fine settimana dalle ore 11.00 alle 19.00 ed è totalmente gratuita.

Con oltre mille episodi animati e milioni di copie del manga vendute nel mondo, ONE PIECE è uno dei franchise più longevi e amati della cultura pop globale. La sua forza narrativa – fatta di coraggio, amicizia e ricerca della libertà – continua a conquistare generazioni e a creare legami autentici.

“Siamo entusiasti di ospitare in esclusiva l’inizio del tour italiano del ONE PIECE Action Game proprio a Le Gru – commenta Alessia Zuccolo, Shopping Center Manager di Le Gru – Questo evento rappresenta al meglio il nostro desiderio di offrire esperienze nuove, inclusive e coinvolgenti. ONE PIECE è un universo narrativo che unisce le persone, parlando a bambini, ragazzi e adulti; è esattamente questo lo spirito che vogliamo ritrovare ogni giorno nella nostra galleria.”

L’appuntamento a Le Gru è la prima tappa italiana del tour che attraverserà tutta la penisola, coinvolgendo sette Centri Commerciali Klépierre fino a settembre. Un progetto che conferma l’impegno del Gruppo nel proporre format innovativi, accessibili e memorabili per tutti.

