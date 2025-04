Alessandria: individuato e denunciato l’uomo che ha aggredito il fotografo che cantava “Bella Ciao”

ALESSANDRIA – È un imprenditore del settore dei preziosi, un 57enne, l’uomo che qualche settimana fa ha aggredito il fotografo alessandrino Roberto Giordanelli mentre si trovava in un bar.

I fatti

Quel giorno un gruppo di clienti di un locale del centro sta cantando “Bella ciao”. Il fotografo e consigliere comunale nella lista civica del Comune di Pietra Marazzi si unisce al coro ma viene improvvisamente colpito alle spalle; quando si volta, si trova faccia a faccia con un uomo che lo colpisce nuovamente, questa volta al viso, con una testata. Il fotografo cade a terra, ferito. L’aggressore lo insulta e si allontana.

Le persone all’interno del bar chiamano subito i soccorsi. La vittima viene medicata dal personale sanitario per le lesioni subite, giudicate guaribili in una decina di giorni.

Il giorno seguente, Giordanelli decide di denunciare il fatto. I carabinieri attivano subito le attività d’indagine per identificare l’aggressore e contestargli le responsabilità derivanti dalla sua condotta. Gli accertamenti portano all’imprenditore, residente in provincia, che viene denunciato alla competente Procura della Repubblica.

L’ufficio del Pubblico Ministero delega ulteriori indagini ai carabinieri, disponendo una perquisizione nell’abitazione dell’aggressore, dove vengono rinvenuti e sequestrati alcuni oggetti atti a offendere.

Il 57enne è ora iscritto a registro degli indagati per i reati di lesioni, minaccia e violenza privata e per le responsabilità per discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese