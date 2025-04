Controlli della Guardia di Finanza a Vercelli: scoperti sette lavoratori in nero e tre assunti irregolarmente

VERCELLI – La Guardia di Finanza di Vercelli ha scoperto sette lavoratori in nero e altri tre assunti in modo irregolare, in vari settori tra cui ristorazione, commercio e manifattura.

I lavoratori in nero sono stati sorpresi in due ristoranti locali, dove i datori di lavoro non avevano adempiuto agli obblighi di regolarizzazione.

Un aspetto che ha destato particolare attenzione riguarda i pagamenti: gli stipendi venivano corrisposti in contanti, anziché tramite mezzi tracciabili come previsto dalla legge, facilitando così eventuali pratiche di elusione fiscale e contributiva.

Quattro dei datori di lavoro coinvolti sono stati segnalati alle autorità competenti, con l’avvio di controlli di natura fiscale per verificare l’eventuale evasione e violazioni di legge.

