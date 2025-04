NOVVI Properties corteggerà gli investitori durante i roadshow in Italia

Negli ultimi mesi, il panorama finanziario globale ha subito cambiamenti significativi, con un indebolimento del dollaro statunitense rispetto all’euro e alla sterlina. Per gli investitori stranieri, questo rappresenta un’occasione d’oro per acquistare immobili in uno dei mercati più solidi e affascinanti del mondo: Dubai. Con uno stile di vita eccezionale e un potenziale d’investimento senza pari, Dubai si è affermata come la meta prediletta per gli investitori più esigenti. Oggi, con un euro più forte, gli immobili a Dubai risultano circa il 10% più convenienti rispetto al passato.

Mario Volpi, responsabile del settore intermediazione di NOVVI Properties, agenzia immobiliare con sede a Dubai, ha commentato in anteprima l’iniziativa: “Questo è il momento ideale per gli investitori internazionali che vogliono entrare nel vivace mercato immobiliare di Dubai. Per questo siamo entusiasti di annunciare l’organizzazione di un roadshow in tre città italiane, dal 23 al 31 maggio. Abbiamo scelto l’Italia perché gli italiani hanno saputo cogliere le straordinarie opportunità d’investimento offerte da Dubai. Negli ultimi anni abbiamo registrato un interesse crescente da parte degli investitori italiani, e siamo felici di poter condividere queste possibilità con un pubblico ancora più ampio.”

Perché investire a Dubai è una scelta vincente?

1. Sicurezza e stabilità: Dubai gode di un bassissimo tasso di criminalità e di una stabilità politica che la rendono una delle città più sicure al mondo. Gli investitori possono sentirsi tranquilli, sapendo che i loro beni sono protetti in un contesto sereno e affidabile.

2. Ambiente business-friendly: Polo internazionale per imprenditori e investitori, Dubai offre procedure snelle per l’apertura e la gestione delle attività. Infrastrutture moderne e numerose free zone rendono semplice l’avvio di un’impresa, favorendo una cultura imprenditoriale in continua espansione.

3. Golden Visa di 10 anni: Questo speciale programma di residenza garantisce agli investitori un permesso di soggiorno di 10 anni, offrendo stabilità in una città che continua ad attrarre talenti e opportunità da ogni parte del mondo. Per essere idonei, è necessario investire in un immobile dal valore minimo di 2 milioni di AED.

4. Esenzione fiscale: Uno dei vantaggi più attraenti dell’investire a Dubai è l’assenza di imposte su proprietà e plusvalenze. Questo consente agli investitori di ottimizzare i propri guadagni in un contesto fiscale altamente favorevole, difficilmente reperibile altrove.

5. Clima perfetto tutto l’anno: Con un clima caldo e soleggiato durante tutto l’anno, Dubai è una meta ideale sia per vivere che per fare turismo. Le sue spiagge da sogno e le numerose attrazioni outdoor contribuiscono alla crescente domanda di affitti e all’apprezzamento degli immobili.

6. Istruzione e sanità di livello internazionale: Dubai vanta un sistema educativo di alto profilo, con scuole e università internazionali di prestigio. Anche l’assistenza sanitaria è eccellente, grazie a strutture all’avanguardia e a professionisti altamente qualificati.

7. Infrastrutture all’avanguardia: Le moderne infrastrutture urbane, un sistema di trasporto efficiente e uno sviluppo architettonico iconico rendono Dubai una città proiettata nel futuro. Centri commerciali, parchi, centri ricreativi e aree residenziali ben progettate sono facilmente accessibili da ogni punto della città.

Nell’ambito del roadshow, NOVVI Properties terrà sessioni informative per illustrare i vantaggi dell’investimento nel mercato immobiliare di Dubai, spiegando come aprire un’attività e ottenere il Golden Visa. Come incentivo esclusivo riservato ai partecipanti del tour, NOVVI Properties offrirà un Golden Visa GRATUITO (valido per investimenti immobiliari pari ad almeno 2 milioni di AED) a chi acquisterà una proprietà durante l’evento.

Che siate investitori esperti o alla prima esperienza, il team di professionisti di NOVVI Properties vi accompagnerà passo dopo passo, offrendovi soluzioni personalizzate per affrontare il processo con sicurezza e consapevolezza.

Partecipa agli eventi di Milano il 23-24 maggio al Four Seasons,

a Roma il 27-28 maggio al St. Regis e

a Napoli il 30-31 maggio all’hotel De Bonnart.

Gli eventi sono gratuiti, ma i posti sono limitati. Registrati subito:

https://www.italy-propertyshow.novviproperties.com/

