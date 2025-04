San Sebastiano Po: ancora ricercata l’aquila delle steppe, mentre è stato ritrovato il gufo reale

TORINO – Le piogge torrenziali e le frane del 17 aprile, hanno messo in ginocchio l’Oasi per gli Animali di San Sebastiano Po, un rifugio fondamentale per la fauna selvatica e punto di riferimento per la cura e la riabilitazione di animali in difficoltà.

Tra le emergenze, si registra la scomparsa di un’aquila delle steppe. Chiunque avvistasse questo rapace è invitato a contattare immediatamente l’Oasi al numero 3471125406. Invece, è stato ritrovato l’esemplare di gufo reale.

L’Oasi, tuttavia, si trova ora a fare i conti con le conseguenze economiche dell’emergenza. Numerosi cittadini hanno già risposto all’appello, lasciando donazioni. Il personale dell’Oasi ha espresso tutta la propria gratitudine attraverso la pagina Facebook ufficiale.

Chi desidera contribuire ulteriormente può farlo con una donazione all’IBAN: IT33U0608538190000000024322, specificando nella causale “emergenza parco”.

