Stefania Sterpetti si dimette da garante delle persone private della libertà per il carcere di Asti

ASTI – Stefania Sterpetti, medico di 67 anni e recentemente nominata garante dei detenuti di Asti, ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni dall’incarico. La decisione arriva dopo un dibattito pubblico scaturito da alcuni post pubblicati sui social media dalla stessa Sterpetti.

Sterpetti era stata nominata dal Consiglio comunale di Asti il 22 aprile. La sua nomina era stata accompagnata da discussioni politiche, in particolare dopo la diffusione di alcuni commenti sui social. Tra questi, frasi come: “visto che non c’è la pena di morte, fosse la volta buona che si toglie di mezzo da solo”, rivolte a Cesare Battisti nel contesto di uno sciopero della fame.

Successivamente, Sterpetti ha spiegato le motivazioni della sua decisione: “Dopo innumerevoli interventi che ne chiedevano la rimozione dall’incarico, ho preso questa scelta, dolorosa ma necessaria, per permettere al ruolo di garante di essere esercitato con la serenità e l’autorevolezza indispensabili. È importante che il dibattito pubblico non venga distolto dal merito delle questioni carcerarie, ma si concentri su soluzioni concrete e umanitarie.”

