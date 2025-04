Stellantis nel primo trimestre 2025: ricavi in calo del 14%, sospesa la guidance finanziaria

TORINO – Stellantis ha annunciato i risultati del primo trimestre 2025, evidenziando un calo dei ricavi netti pari a 35,8 miliardi di euro, in diminuzione del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La riduzione deriva principalmente da minori volumi di consegne e da condizioni di prezzo sfavorevoli.

Il gruppo ha registrato un calo del 9% nelle consegne consolidate, pari a circa 1,2 milioni di veicoli, un dato influenzato da diversi fattori. Tra questi, la minore produzione in Nord America.

Nonostante queste sfide, emergono segnali di ripresa e di ottimismo. Grazie alle azioni di rilancio commerciale, Stellantis ha visto un aumento della propria quota di mercato nell’UE30 nel quarto trimestre 2024 e si registrano maggiori ordini negli Stati Uniti, segno di un ritorno di interesse e di una possibile ripresa della domanda nei principali mercati.

Tuttavia, l’azienda ha deciso di sospendere temporaneamente la guidance finanziaria per il 2025, citando le incertezze legate alle tariffe doganali e alle tensioni geopolitiche. Stellantis si sta impegnando attivamente con le autorità politiche per affrontare queste problematiche, adottando nel contempo misure per ridurne gli impatti sulla propria operatività.

Sul fronte strategico, l’azienda ha confermato che il processo di nomina del nuovo amministratore delegato è ormai in fase avanzata e si prevede di concluderlo entro la prima metà del 2025. La scelta del nuovo vertice aziendale rappresenta un passo importante per rafforzare la posizione di Stellantis nel panorama automobilistico internazionale e per affrontare le sfide del mercato con rinnovato slancio.

