Notte di scontri al Cpr di Torino, vietato l’ingresso ai consiglieri regionali

TORINO – Da poco riaperto, questa notte il Cpr di Torino è già stato nuovamente teatro di scontri. Dall’interno della struttura è salita una colonna di fumo, segno che qualcosa è stato incendiato e sono entrati i vigili del fuoco. All’esterno intanto un gruppo di cittadini si è radunato per protestare e ci sono state tensioni con la polizia. All’interno della struttura ci sarebbe un ferito.

In una nota congiunta Alice Ravinale, capogruppo AVS Consiglio regionale, Ludovica Cioria, vicepresidente Consiglio comunale (PD), Sara Diena, consigliere comunale per Sinistra europea, e Francesca Troise, presidente Circoscrizione 3 (PD), denunciano di essersi trovate di fronte al divieto di entrare per verificare cosa stesse accadendo.

“È andato in scena – scrivono – uno spettacolo surreale, indegno di un Paese democratico: una consigliera regionale, che ha diritto di accesso al centro per legge, la presidente di Circoscrizione, la vicepresidente del Consiglio comunale e una consigliera comunale sono state lasciate fuori dal centro per due ore, ignorate dal direttore del CPR e dai funzionari di pubblica sicurezza, senza ottenere alcuna informazione in merito alla salute delle persone all’interno del CPR e addirittura si sono trovate un cordone in antisommossa schierato a ‘difesa’ dell’ingresso. L’unica cosa che abbiamo potuto verificare è che c’è un ragazzo ferito, che è stato riportato da una volante nel CPR e che abbiamo potuto vedere all’esterno con i nostri occhi. Non è possibile che questo luogo sia esente da qualsiasi regola e che qui dentro diritti umani e prerogative istituzionali non abbiamo più alcun valore”. “È evidente – prosegue la nota – che questa gestione del CPR non possa proseguire alla luce dei fatti gravissimi di questa sera e porteremo avanti ogni iniziativa per la chiusura di questo centro e di tutti i CPR”.

